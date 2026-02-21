polonia annullati privilegi per i rifugiati ucraini

Il presidente polacco Navrotsky ha firmato una legge che elimina i privilegi riservati ai rifugiati ucraini. La norma, approvata dal parlamento, prevede restrizioni sui diritti e sui servizi disponibili per chi arriva dall’Ucraina. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra le associazioni di volontariato e i residenti locali, che osservano un aumento dei richiedenti asilo nelle ultime settimane. La nuova legge entrerà in vigore già dal prossimo mese.

Il loro soggiorno legale è stato prorogato solo fino al 4 marzo 2027. Inoltre, i sussidi sociali e l'accesso alle cure mediche sono ridotti, la priorità viene data ai minori, ai lavoratori e ai gruppi vulnerabili, e l'assistenza abitativa e alimentare è destinata solo ai più bisognosi. Inoltre, il sostegno agli studenti è in vigore fino alla fine dell'anno scolastico, dopodiché verranno applicate le regole generali.

