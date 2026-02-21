Poliziotto a Milano | estorsioni e cocaina indagine shock per

Carmelo Cinturrino, assistente capo di 41 anni in servizio a Milano, è coinvolto in un caso di estorsioni e traffico di cocaina. Le indagini hanno portato alla scoperta di collegamenti tra il poliziotto e attività illecite nel quartiere di Rogoredo, dove si trovano spesso zone dedicate allo spaccio. La sua posizione ha suscitato molte domande tra gli abitanti e le forze dell’ordine, che continuano a seguire da vicino gli sviluppi. La vicenda resta sotto osservazione nelle cronache locali.

Carmelo Cinturrino, un assistente capo di 41 anni in servizio al commissariato di Mecenate a Milano, è al centro di un’indagine per omicidio volontario in relazione alla morte di Abderrahim Mansouri, avvenuta lo scorso 26 gennaio nel boschetto della droga di Rogoredo. Le indagini, coordinate dalla Procura milanese, hanno rivelato un quadro di possibili richieste estorsive nei confronti della vittima e di un ambiente operativo interno alla squadra in cui Cinturrino esercitava una forte influenza, sollevando dubbi sulle dinamiche dell’uccisione. La vicenda, giunta a un punto cruciale delle indagini, ha scosso la comunità e sollevato interrogativi sul comportamento di alcuni agenti di polizia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Un poliziotto di Milano è sotto indagine per omicidio volontario dopo aver sparato a uno spacciatore marocchino in zona Rogoredo.

L’indagine sul poliziotto che ha ucciso M.A. a Rogoredo: «Il 28enne aveva droga»In un’operazione antidroga a Rogoredo, un poliziotto ha ucciso Abderrahim Mansouri, 28 anni, che avrebbe puntato contro di lui una pistola a salve.

