Poliziotto a Milano | estorsioni e cocaina indagine shock per
Carmelo Cinturrino, assistente capo di 41 anni in servizio a Milano, è coinvolto in un caso di estorsioni e traffico di cocaina. Le indagini hanno portato alla scoperta di collegamenti tra il poliziotto e attività illecite nel quartiere di Rogoredo, dove si trovano spesso zone dedicate allo spaccio. La sua posizione ha suscitato molte domande tra gli abitanti e le forze dell’ordine, che continuano a seguire da vicino gli sviluppi. La vicenda resta sotto osservazione nelle cronache locali.
Carmelo Cinturrino, un assistente capo di 41 anni in servizio al commissariato di Mecenate a Milano, è al centro di un’indagine per omicidio volontario in relazione alla morte di Abderrahim Mansouri, avvenuta lo scorso 26 gennaio nel boschetto della droga di Rogoredo. Le indagini, coordinate dalla Procura milanese, hanno rivelato un quadro di possibili richieste estorsive nei confronti della vittima e di un ambiente operativo interno alla squadra in cui Cinturrino esercitava una forte influenza, sollevando dubbi sulle dinamiche dell’uccisione. La vicenda, giunta a un punto cruciale delle indagini, ha scosso la comunità e sollevato interrogativi sul comportamento di alcuni agenti di polizia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Il grande imbroglio della sinistra. Nascondono l'indagine del poliziotto a Milano con il falso allarme IceUn poliziotto di Milano è sotto indagine per omicidio volontario dopo aver sparato a uno spacciatore marocchino in zona Rogoredo.
L’indagine sul poliziotto che ha ucciso M.A. a Rogoredo: «Il 28enne aveva droga»In un’operazione antidroga a Rogoredo, un poliziotto ha ucciso Abderrahim Mansouri, 28 anni, che avrebbe puntato contro di lui una pistola a salve.
Traffico di droga a Roma, sequestrati 130kg di cocaina e 8 arresti
Argomenti discussi: Omicidio Rogoredo, gli inquirenti valutano l’ipotesi di un eventuale pizzo chiesto dal poliziotto a Mansouri.
Indagato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparato a MilanoUn lunedì di sangue vicino al 'bosco della droga' di Milano. Una pattuglia di agenti in divisa e in borghese sta svolgendo un servizio antidroga in via Impastato, nel quartiere Rogoredo, nota zona ... ansa.it
Sparatoria a Milano, nel 2016 Adberrahim Mansouri aggredì un carabiniere. Gli interrogatori, la bodycam e il colpo da 30 metri: cosa sappiamoIl quartiere Rogoredo di Milano torna a essere teatro di sangue e interrogativi. Un controllo anti-spaccio si è trasformato in tragedia quando un agente del Commissariato Mecenate ha aperto il fuoco, ... leggo.it
Vi ricordate la storia del poliziotto che ha sparato a un ragazzo durante un presunto controllo antidroga nel boschetto di Rogoredo, a Milano Un colpo alla tempia e una pistola trovata accanto al corpo. E vi ricordate, subito dopo, il post di Salvini “L’agente vi - facebook.com facebook
IO STO COL POLIZIOTTO. La Lega lancia una nuova campagna di raccolta firme per sostenere chi ogni giorno difende la nostra sicurezza. Solidarietà all’agente di Polizia indagato che, durante un controllo antidroga a Milano, ha fatto il proprio dovere x.com