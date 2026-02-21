Polizia di Stato ricorda gli agenti Turazza e Cimarrusti uccisi alla Croce Bianca 21 anni fa

Il 21 febbraio, la Polizia di Stato ha ricordato gli agenti Turazza e Cimarrusti, uccisi in un blitz alla Croce Bianca 21 anni fa. La cerimonia si è tenuta nel cortile della questura di Verona, con la presenza di colleghi e familiari. Durante l’incontro, sono stati deposti fiori e ricordate le loro azioni di coraggio. La commemorazione si è conclusa con un momento di silenzio in loro memoria.

Affrontarono un uomo armato di pistola che poco prima aveva aggredito e ferito la vittima: riuscirono a neutralizzarlo, ma a loro volta vennero feriti mortalmente Nella mattinata di venerdì 21 febbraio, nel piazzale della questura di Verona, si è svolta la cerimonia di commemorazione in occasione del 21° anniversario della scomparsa degli Assistenti della Polizia di Stato Davide Turazza e Giuseppe Cimarrusti, Medaglie d'oro al Valor Civile.Alla presenza del prefetto Demetrio Martino, del questore Rosaria Amato, del cappellano provinciale della polizia di Stato, di alcuni dei familiari delle vittime del dovere e di numerosi colleghi, è stata deposta una composizione floreale a nome del capo della polizia davanti alla lapide dedicata ai caduti della polizia di Stato.