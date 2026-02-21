Playoff Champions femminili | le italiane pronte a sorpresa la Juve in difficoltà

Le tre squadre italiane hanno affrontato una fase difficile dei playoff di Champions femminili nel 2026, a causa di infortuni e momenti di scarsa forma. La Juventus, in particolare, fatica a trovare la giusta quadratura, mentre le altre due hanno commesso errori che hanno compromesso le possibilità di avanzare. Le italiane cercano ora di reagire e migliorare le proprie prestazioni, puntando a sorprendere le avversarie nelle prossime partite.

«crederci sempre, non mollare mai» è l’indicazione che Sacchi richiama come fondamento del comportamento sportivo. La lezione dai grandi recuperi olimpici racconta che la resilienza può ribaltare le percezioni iniziali, e che la partita resta aperta finché la sirena non chiama sotto la vittoria definitiva. Secondo il tecnico, la caparbia della squadra può creare margini per il ritorno, anche quando l’andata ha segnato un sostanziale svantaggio. Spalletti ha osservato che la Juve in Turchia ha fatto passi indietro, ma Sacchi va oltre: non è su quel dettaglio che si deve ancorare l’attenzione. È indispensabile ricompattare l’ambiente, mettere da parte gli egoismi e pensare a una prestazione collettiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com Leggi anche: Champions League: le squadre italiane pronte per la fase a gironi Playoff Champions, così le italianeQuesta mattina sono stati sorteggiati i playoff di Champions League per le italiane. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Due giorni di volley europeo su Sky. Oggi al via i playoff con Olympiacos-Milano; Coppe europee – Milano domina l’andata dei Playoff di Champions League: secco 0-3 all’Olympiacos; Calcio femminile, pari beffardo per la Juventus contro il Wolfsburg nell’andata dei playoff di Champions League; Champions donne, playoff: Egonu è imprendibile, Milano schianta l'Olympiakos ad Atene. Calcio femminile, amara sconfitta della Juventus nei playoff di Champions League contro il WolfsburgSerata amara per la Juventus nel ritorno dei playoff della UEFA Women's Champions League. Allo Juventus Stadium di Torino, le bianconere sono state ... oasport.it Quando si gioca Olympiacos-Milano, andata playoff Champions League: programma, orario, tv, streamingMilano affronterà l'Olympiacos nei playoff della Champions League di volley femminile: dopo il secondo posto nel girone alle spalle dell'Eczacibasi ... oasport.it Champions, si chiudono i playoff: scelta la gara di ritorno in diretta in chiaro. Ecco quale sarà la sfida disponibile gratuitamente per tutti gli appassionati x.com Il Sussidiario.net. . I playoff di Champions League non sono stati un buon inizio per le squadre italiane. Secondo voi riusciranno a rientrare in partita #championsleague #calcio #playoff #sport - facebook.com facebook