PizzAut sbarca all' Istituto dei Tumori di Milano

PizzAut arriva all'Istituto dei Tumori di Milano, portando la sua pizza solidale. La causa è il progetto di inclusione sociale attraverso la cucina, che coinvolge persone con disabilità. Nico Acampora e il suo team hanno preparato pizze speciali per i pazienti e il personale, offrendo un momento di convivialità e speranza. La presenza di questa pizzeria dimostra come la solidarietà possa unire gusti e impegno sociale in un ambiente di cura.

La pizza più buona della galassia conosciuta arriva a Milano, in via Venezian. Lì, al civico 1, Nico Acampora e la sua "brigata" di pizzaioli speciali ha preparato e offerto quella pizza che è tanto apprezzata anche dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nessun nuovo locale, ma neppure il truck con il quale i ragazzi l'anno scorso hanno portato la pizza anche in Vaticano. Questa volta la sosta è stata in un posto molto speciale: l'Istituto dei Tumori, una delle eccellenze sanitarie lombarde a livello internazionale. Acampora è stato invitato dagli educatori e dagli infermieri del reparto di Pediatria oncologica.