Più connessi più soli Daniela Lucangeli spiega perché nell’era dei device i bambini a scuola ricevono appena due minuti di sguardo al giorno
Daniela Lucangeli ha spiegato che, nell'era digitale, i bambini a scuola ricevono solo due minuti di contatto visivo al giorno, a causa dell'uso intensivo dei dispositivi elettronici. La docente di psicologia dell’educazione all’Università di Padova ha partecipato alla Fiera delle Parole di Padova, presentando il suo nuovo libro, “La scuola che vorrei”. La sua analisi mette in luce come le tecnologie influenzino i rapporti tra insegnanti e studenti. La questione rimane aperta per gli educatori.
La scuola digitale stanca, non perché è digitale ma perché non ha più pause. Docenti e studenti sempre connessi tra registri, piattaforme, stress e disturbi del sonnoGli insegnanti e gli studenti si sentono sopraffatti dalla continua connessione.
