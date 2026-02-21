Piscine nel mirino di FdI | Il Municipio intervenga

Fratelli d’Italia ha puntato i riflettori sulle piscine comunali di Imola, evidenziando i problemi di lunga data. La vecchia piscina Ruggi, ormai chiusa da anni a causa di criticità irrisolte, e quella di Ortignola, coinvolta in un complesso contenzioso legale, sono al centro di una richiesta di intervento al Municipio. I rappresentanti del partito chiedono azioni rapide per migliorare le strutture e garantire un servizio pubblico adeguato. La questione resta aperta.

La situazione delle due piscine comunali imolesi (la vecchia Ruggi afflitta ormai da anni da numerose criticità e la giovane l’Ortignola al centro di un intricato contenzioso giudiziario ma neanch’essa esente da problemi strutturali) finisce sotto la lente di Fratelli d’Italia. "Le piscine a Imola sono solo due e purtroppo entrambe con problemi che si ripercuotono negativamente sull’utenza – sottolinea il consigliere comunale meloniano Simone Carapia –. Di due, si fa fatica a farne mezza. Abbiamo una Comunale di gloriosa tradizione sportiva-agonistica, che purtroppo nonostante riceva un elevato contributo per ‘equilibrio economico’ viene maltenuta con bagni inagibili e malfunzionanti, dosaggi dubbi del cloro e scarsa pulizia come spesso testimoniano gli utenti".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

