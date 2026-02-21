Pisa | Carnevale Lupin e arte a Calci un weekend ricco di eventi

Pisa e Provincia: Un Fine Settimana tra Carnevale, Arte e Natura. Pisa e la sua provincia si preparano ad un fine settimana dinamico, con un programma di eventi che spazia dalle ultime celebrazioni del Carnevale a escursioni all’aria aperta, passando per mostre d’arte e spettacoli teatrali. Le iniziative, in calendario tra sabato 21 e domenica 22 febbraio, offrono un’ampia scelta di attività per famiglie, appassionati d’arte e amanti della natura. Un Saluto Finale al Carnevale. Il periodo carnevalesco si avvia verso la conclusione con due eventi dedicati al divertimento e alla tradizione. Sabato 21 febbraio, Piazza delle Vettovaglie a Pisa si trasformerà in un’area di festa per i più piccoli a partire dalle ore 16.🔗 Leggi su Ameve.eu

Sardegna: tra Carnevale, sport, cultura e salute, un weekend ricco di eventi in tutta l’isola.Il fine settimana in Sardegna si presenta come un vero e proprio mosaico di eventi.

Arte, cultura e Carnevale. Weekend di eventi per tutti#Nati-per-Leggere- Nati-per-la-Musica || Inizia febbraio con un fine settimana pieno di iniziative per tutte le età.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 21 e il 22 febbraio.

Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 21 e il 22 febbraioAnche se l'allegro e coloratissimo periodo carnevalesco è terminato, la festa in maschera (soprattutto per i bambini) non è ancora finita. Ci sono poi varie altre attività proposte per questo fine ... pisatoday.it

Carnevale deivese, una domenica di festa e partecipazione. Carro a tema Lupin vince il primo premioGrande partecipazione ieri pomeriggio a Deiva Marina per il tradizionale Carnevale deivese, che ha invaso il borgo con maschere, musica, coriandoli e ... cittadellaspezia.com

Le feste di Carnevale volgono al termine Niente paura! Il sorriso torna con una nuova puntata di “Fare Impresa con Successo”, lo speciale Confcommercio Pisa in onda su TeleGranducato (Canale 15 DGT) stasera alle 21 e in replica domani alle 13 Tante - facebook.com facebook