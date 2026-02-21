Pisa | Carnevale Lupin e arte a Calci un weekend ricco di eventi

A Pisa, il Carnevale ha portato in strada maschere e carri colorati, mentre a Calci si svolge una mostra dedicata a Lupin e alla street art. La città si anima con eventi che coinvolgono bambini e adulti, tra sfilate e laboratori creativi. Nel frattempo, escursioni tra colline e boschi invitano a scoprire la natura locale. Questo weekend offre diverse opportunità di divertimento e cultura per tutti i gusti. Le iniziative continueranno fino alla fine della settimana.

Pisa e Provincia: Un Fine Settimana tra Carnevale, Arte e Natura. Pisa e la sua provincia si preparano ad un fine settimana dinamico, con un programma di eventi che spazia dalle ultime celebrazioni del Carnevale a escursioni all’aria aperta, passando per mostre d’arte e spettacoli teatrali. Le iniziative, in calendario tra sabato 21 e domenica 22 febbraio, offrono un’ampia scelta di attività per famiglie, appassionati d’arte e amanti della natura. Un Saluto Finale al Carnevale. Il periodo carnevalesco si avvia verso la conclusione con due eventi dedicati al divertimento e alla tradizione. Sabato 21 febbraio, Piazza delle Vettovaglie a Pisa si trasformerà in un’area di festa per i più piccoli a partire dalle ore 16.🔗 Leggi su Ameve.eu

