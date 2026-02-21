Pineto 57g di hashish | arrestato giovane pusher svelata rete

A Pineto, un giovane è stato arrestato con 57 grammi di hashish in tasca, dopo essere stato sorpreso mentre vendeva droga a un minorenne. La polizia ha scoperto che l’attività di spaccio coinvolgeva anche altri giovani della zona, collegati a una rete di distribuzione più ampia. La scoperta ha portato all’arresto e all’indagine su altri soggetti sospettati di partecipare al traffico. La procura ha disposto ulteriori accertamenti sulla rete di distribuzione.

Pineto, spaccio tra minorenni: arrestato un giovane pusher, all'ombra una rete di distribuzione. Un ragazzo è stato arrestato a Pineto, in provincia di Teramo, con l'accusa di aver ceduto hashish a un coetaneo. L'operazione, condotta dalla Guardia di Finanza, ha portato al sequestro di oltre 57 grammi di droga, già suddivisa in dosi, rivelando un preoccupante quadro di spaccio giovanile nella zona costiera. L'indagine ha evidenziato un'organizzazione che va oltre la singola cessione, sollevando interrogativi sulla vulnerabilità dei giovani e sulla facilità con cui possono essere coinvolti in attività illegali.