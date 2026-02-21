Piazzale Stazione | incastrato dalle telecamere il furbetto dei rifiuti organici

Un uomo è stato individuato come autore di discariche abusive di rifiuti organici in piazzale Stazione, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Le riprese hanno mostrato chiaramente il responsabile mentre abbandonava sacchi pieni nel parcheggio, creando accumuli di spazzatura. Le autorità hanno immediatamente avviato le verifiche e applicato una sanzione. Il problema dei rifiuti abbandonati resta una delle sfide più urgenti per questa zona.

L’uomo ha ammesso le proprie responsabilità, porgendo formalmente le proprie scuse e collaborando con le autorità. Il ravvedimento non gli ha però evitato le sanzioni Identificato e sanzionato il responsabile degli episodi di degrado che, per diversi giorni, hanno interessato l’area di piazzale Stazione. L’indagine, condotta dalla Polizia Locale di Montegrotto Terme, è scattata a seguito delle ripetute segnalazioni dei tassisti, stanchi di ritrovare rifiuti organici e materiale igienico abbandonati sul suolo pubblico proprio nell’area di sosta dei loro mezzi. Gli agenti, guidati dal comandante della Polizia Locale, hanno dato il via a una minuziosa attività di accertamento.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Abbandona pezzi di carrozzeria in strada: furbetto dei rifiuti incastrato dalle fototrappole. Maxi multa e auto sequestrata Ceccano, tolleranza zero contro i "furbetti" dei rifiuti. Uomo incastrato dalle telecamereA Ceccano, un uomo è stato fermato dalle telecamere mentre abbandonava rifiuti lungo una strada secondaria. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ruba il borsello a un cliente del bar della stazione: i video lo incastrano; Zona rossa in scadenza, l'ora delle decisioni: possibile una proroga per coprire Pasqua, 25 Aprile e 1 maggio; Tenta truffa a 90enne: arrestato. Incastrato dalle chat d’amore; Falconara, ruba in un negozio e ferisce il proprietario che lo sorprende: incastrato dai video. Piazzale della stazione di Gaeta: oltre mille firme spingono il Comune alla riacquisizioneDurante la riunione di lunedì il presidente del Consiglio comunale di Gaeta Gennaro Dies ha preso atto della volontà della cittadinanza di riappropriarsi del piazzale della stazione. La spinta ... ilmessaggero.it Piazzale della stazione, scene di ordinario degradoUn intervento urgente per ripristinare la situazione igienico-sanitaria e di sicurezza nel piazzale della stazione di Lecce. A richiederlo è il segretario ... corrieresalentino.it L’aggressione avvenuta ieri nel piazzale della stazione ai danni di una troupe televisiva conferma quanto fosse necessaria la proroga della zona rossa nelle aree sensibili come la Stazione. Proprio nel giorno della conferma del provvedimento, un cameraman - facebook.com facebook