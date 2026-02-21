Piantedosi | Partecipare al voto è grande occasione democratica Anche a sinistra in tanti a favore del sì
Il ministro Piantedosi ha sottolineato che partecipare al voto rappresenta un'importante occasione democratica. Ha invitato gli italiani a rispettare le regole e gli avversari durante il referendum. Il ministro ha aggiunto che il sistema elettorale italiano funziona bene e garantisce lo svolgimento regolare delle urne. Anche alcuni esponenti di sinistra si sono schierati a favore del sì. La campagna elettorale entra nel vivo con questo clima di confronto.
«Affrontare questo referendum con senso della misura e con rispetto degli avversari. Lo svolgimento regolare del voto è garantito dalle norme in vigore e dalla comprovata efficienza del nostro sistema elettorale. Ma oltre alla correttezza formale della consultazione va rimarcata la necessità di creare anche un clima civile e rispettoso, un obiettivo verso il quale tutti dobbiamo lavorare con senso di responsabilità ». In una intervista al quotidiano “Il Tempo” il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi parla dell’appuntamento referendario, spiegando che «Il voto 22 e 23 marzo è una grande occasione di partecipazione democratica che i cittadini devono cogliere appieno senza cedere alla tentazione del disimpegno.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Meloni accelera sulla sicurezza, Piantedosi attacca la sinistra. Oggi voto (con scontro) in Senato
