Piantedosi | Partecipare al voto è grande occasione democratica Anche a sinistra in tanti a favore del sì

«Affrontare questo referendum con senso della misura e con rispetto degli avversari. Lo svolgimento regolare del voto è garantito dalle norme in vigore e dalla comprovata efficienza del nostro sistema elettorale. Ma oltre alla correttezza formale della consultazione va rimarcata la necessità di creare anche un clima civile e rispettoso, un obiettivo verso il quale tutti dobbiamo lavorare con senso di responsabilità ». In una intervista al quotidiano “Il Tempo” il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi parla dell’appuntamento referendario, spiegando che «Il voto 22 e 23 marzo è una grande occasione di partecipazione democratica che i cittadini devono cogliere appieno senza cedere alla tentazione del disimpegno.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

