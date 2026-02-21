Piantedosi | Il referendum non è un' ordalia al voto senza tensioni | Esclusivo

Il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, ha commentato il referendum, sottolineando che si tratta di un momento democratico e non di una prova difficile. La sua dichiarazione arriva dopo alcune tensioni tra i cittadini e le forze dell’ordine nelle ultime settimane. Piantedosi ha invitato gli elettori a partecipare senza timori e a rispettare le regole. La discussione sulla consultazione si concentra ora sul corretto svolgimento della votazione e sulla tutela del diritto di voto.

È la prima volta che il Ministro degli Interni Matteo Piantedosi parla di referendum. Lo fa con questa intervista a Il Tempo, e si tratta delle parole, equilibrate e distensive, dell'autorità chiamata a garantire la correttezza e la regolarità della consultazione. Come voterà il Ministro degli Interni? «La campagna referendaria entra nel vivo. Io voterò sì alla riforma della giustizia perché ritengo il testo corrispondente allo spirito dell'articolo 111 della Costituzione sulla terzietà del giudice. Ma quello che voto io, così come l'intenzione di questa o quell'altra personalità politica, non rappresenta il punto fondamentale.