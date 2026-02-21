Phisikk du role – Trump i Village people e l’ordine mondiale

Il 20 gennaio 2029 segnerà la fine di un’epoca per molti osservatori. In quel giorno, si potrà analizzare a fondo come le azioni di Trump abbiano influenzato l’ordine mondiale e i rapporti internazionali. Durante gli ultimi anni, il suo stile deciso e le dichiarazioni spesso provocatorie hanno catturato l’attenzione di milioni di persone. La sua presenza pubblica e le sue uscite spiccano ancora nelle cronache quotidiane, lasciando un segno indelebile nel panorama politico globale.

Non adesso né domani e neppure dopodomani. Ma solo quando sarà spirato, il 20 gennaio del 2029, ci sarà sicuramente chi farà il conto di tutto e poi pubblicherà le molteplici declinazioni del rodomontismo trumpiano, dalle sue posture altere ornate dal ciuffo d'oro che garrisce al vento, alle sue gaffe sesquipedali, dalle sue risalite dipoi seguite dalle discese ardite, alla sua fisicità omerica appesa alla cravatta rossa. Ma avverrà dopo, solo dopo. Adesso no. Non ci pare, infatti, di aver sentito voci stentoree levarsi in questi giorni di fronte all'organizzazione dell'Onu privato di Donald Trump, affollato di amici e Stati rastrellati tra i paesi del Golfo, l'Albania, qualche Repubblica africana e interstizi tra il medio Oriente ed un dipresso interno che avanza verso l'India.