Pezeshkian | Iran non chinerà il capo

Il presidente Pezeshkian afferma che l'Iran non si piegherà alle pressioni internazionali, a causa delle recenti richieste di limitare il programma nucleare. La sua dichiarazione arriva mentre proseguono i negoziati con gli Stati Uniti, in un momento di crescente tensione tra le parti. L’Iran insiste sulla propria sovranità e rifiuta di cedere alle pressioni esterne. La posizione del governo iraniano rimane ferma, anche di fronte alle speranze di un accordo.

16.34 L'Iran "non chinerà il capo" di fronte alle pressioni delle potenze mondiali. A dirlo il presidente Pezeshkian, nel pieno delle tensioni e dei colloqui sul nucleare con Usa. "Le potenze mondiali si stanno allineando per costringerci ad abbassare la testa,ma non lo faremo, nonostante tutti i problemi che ci stanno creando", ha detto il leader. Pezeshkian ha detto che Teheran sta affrontando "molte carenze e difficoltà", ma intende superarle "con unità ed empatia".E ha aggiunto:"Stiamo cercando di fare tutto per il nostro amato Iran". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Iran, il presidente Pezeshkian: "Non perseguiamo l'arma nucleare"Il presidente iraniano Pezeshkian ha dichiarato che il suo paese non cerca l’arma nucleare, un fatto che ha sorpreso molti osservatori.

Russia-Iran: telefonata Putin-PezeshkianIl 30 dicembre, Vladimir Putin e Masoud Pezeshkian hanno avuto una telefonata durante la quale hanno esaminato lo stato delle relazioni bilaterali tra Russia e Iran.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.