Pesaro infuocata | +6.000 tifosi al derby Rimini in arrivo con

Pesaro si accende per il derby d’Adriatico, che attira più di 6.000 tifosi. La città si anima con bandiere e cori, mentre Rimini si avvicina con un grande seguito di supporter. Le strade si riempiono di colori e passione, creando un’atmosfera vibrante. I negozi e i bar si preparano a gestire l’afflusso, mentre le autorità organizzano la sicurezza. La sfida tra le due squadre si avvicina, e l’intera città si prepara a vivere un evento unico.

Derby d'Adriatico al completo: Pesaro si prepara all'invasione di oltre 6.000 tifosi. Pesaro è in fermento. La città si appresta ad accogliere un evento che promette di infiammare la passione sportiva locale: il derby d'Adriatico di basket di serie A2. L'attesa è palpabile, con una mobilitazione senza precedenti di tifosi provenienti da tutta la regione e oltre. Si prevede una presenza di oltre 6.000 spettatori alla Vitrifrigo Arena, un dato che testimonia il crescente interesse per questo sport e l'importanza di un match così sentito. La giornata di ieri ha una corsa ai biglietti senza precedenti, con circa 2.