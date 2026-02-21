Pesaro Cup nel panico | uomo ubriaco fermato dalla Polizia 48 ore

A Pesaro, un uomo ubriaco ha creato scompiglio al pronto soccorso, portando la Polizia a intervenire. La sua condotta ha messo in allerta il personale e ha causato ritardi nelle cure. Dopo aver resistito all’identificazione, è stato fermato e portato in commissariato. La situazione ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza all’interno dell’ospedale. La vicenda ha attirato l’attenzione di medici e cittadini sulla gestione di casi simili. La notte si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

Notte di Tensione al Pronto Soccorso: Intervento della Polizia e Allarme Sicurezza all’Ospedale di Pesaro. Una serata di forte apprensione si è vissuta giovedì sera all’ospedale di Pesaro, quando un uomo in stato di ebbrezza ha creato momenti di tensione all’interno del Centro Unico Prenotazioni (Cup), richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. L’episodio, conclusosi con una sanzione amministrativa e un ordine di allontanamento, riaccende il dibattito sulla sicurezza delle strutture sanitarie e sulla gestione delle situazioni di disagio sociale che sempre più spesso si presentano al loro interno.🔗 Leggi su Ameve.eu Genova, ubriaco guida a 110 km/h in pieno centro: fermato dalla polizia localeA Genova, un automobilista è stato fermato dalla polizia locale mentre guidava in stato di ebbrezza. Ubriaco alla guida di un mezzo senza assicurazione e revisione, fermato dalla polizia locale a San Giovanni TeatinoUn uomo è stato fermato dalla polizia locale di San Giovanni Teatino mentre guidava un'auto senza assicurazione né revisione, risultando anche ubriaco. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Panico a Palazzo Perticari a Pesaro, scatta l’allarme antincendioPesaro, 8 ottobre 2025 – Attimi di paura intorno alle 12 nel cuore del centro storico in corso XI Settembre quando, durante un controllo alla caldaia, è improvvisamente saltato il sistema antincendio ... ilrestodelcarlino.it , Dopo due sconfitte consecutive, il Campobasso ritrova il sorriso espugnando il campo della Vis Pesaro. A decidere la sfida sono le reti di Salines e Gargiulo, che firmano il 2-1 - facebook.com facebook