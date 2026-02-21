Pesaro | 20 anni di negligenza furti in serie a Villa Tombari

A Pesaro, la lunga serie di furti a Villa Tombari risale a due decenni di trascuratezza nelle misure di sicurezza. Negli ultimi tempi, i ladri hanno preso di mira il viale Frusaglia, entrando più volte e rubando oggetti di valore. I residenti si sono rivolti più volte alle autorità senza ricevere risposte chiare. La situazione si è aggravata, creando un clima di insicurezza tra gli abitanti. Ora, la preoccupazione aumenta tra chi teme ulteriori intrusioni.

Viale Frusaglia nel mirino dei ladri: vent’anni di richieste ignorate e l’ombra dell’insicurezza a Pesaro. Allarme sicurezza a Pesaro, in particolare nel complesso residenziale di Villa Tombari, in viale Frusaglia. Due furti in quattro giorni hanno destato crescente preoccupazione tra i residenti, che lamentano una situazione di abbandono da quasi vent’anni, caratterizzata da scarsa illuminazione pubblica e dalla mancanza di manutenzione stradale. La vicenda ha riportato all’attenzione delle autorità locali la necessità di interventi urgenti per garantire la sicurezza e la qualità della vita in una zona che si sente sempre più trascurata.🔗 Leggi su Ameve.eu

Pesaro: indagini su Aspes e Marche Multiservizi per canoni gas da 20 anni invariati e presunte irregolarità finanziarie.Pesaro torna sotto i riflettori per le sue aziende del gas e dell’acqua.

Foggia, assaltavano e rapinavano bancomat con ordigni esplosivi, arrestata banda di 5 italiani tra i 20 e i 26 anni - VIDEO dei furtiLa polizia di Foggia ha smantellato una banda di cinque giovani italiani che assaltava bancomat usando ordigni esplosivi.

