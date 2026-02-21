Perugia Scoperto ai controlli di frontiera | arrestato albanese deve scontare oltre dieci anni di carcere

Perugia, un uomo albanese di 38 anni è stato arrestato all’aeroporto durante un normale controllo di frontiera. La sua presenza ha attirato l’attenzione degli agenti, che hanno verificato il suo documento e scoperto un ordine di carcerazione definitivo. L’uomo dovrà scontare più di dieci anni di reclusione per precedenti penali. La polizia ha condotto il fermo e ora lo ha portato nel carcere locale. La notizia ha suscitato interesse tra i viaggiatori presenti.

È stato fermato durante un normale controllo di frontiera presso l'Aeroporto Internazionale dell'Umbria – Perugia "San Francesco d'Assisi" un cittadino albanese di 38 anni, destinatario di un provvedimento definitivo di carcerazione. L'uomo, arrivato con un volo proveniente da Tirana, è stato sottoposto alle verifiche di rito da parte degli agenti della Polizia di Stato. Proprio nel corso degli accertamenti è emerso che nei suoi confronti risultava pendente un provvedimento di esecuzione pene per una condanna complessiva a 10 anni e 5 mesi di reclusione, emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze.