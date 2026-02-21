Pericolo valanghe evacuata borgata Rochemolles di Bardonecchia | 38 persone tornano a casa dopo 4 giorni

Un'onda di neve ha causato l'evacuazione di Rochemolles, frazione di Bardonecchia, a causa del rischio valanghe. Le autorità hanno deciso di allontanare temporaneamente 38 persone, tra residenti e visitatori, per garantire la loro sicurezza. Dopo quattro giorni di sorveglianza e controlli, venerdì sera, gli abitanti sono tornati nelle loro case. La situazione resta monitorata e le strade sono state riaperte al traffico. La paura di nuove slavine ha mantenuto alta l’attenzione.

Sono rientrati venerdì sera, 20 febbraio, i residenti e i turisti di Rochemolles, frazione di Bardonecchia. Nel pomeriggio di lunedì 16 febbraio 2026, la sindaca Chiara Rossetti, a causa del forte rischio di valanghe, aveva firmato un'ordinanza che disponeva l'immediata evacuazione della frazione di Rochemolles, con divieto di accesso all'abitato e la contestuale chiusura al traffico veicolare e pedonale. Il provvedimento è rimasto in vigore fino alla riduzione del rischio, valutato dalla commissione locale valanghe, e riguardava otto residenti nella frazione e 30 turisti, quasi tutti stranieri, ospiti del residence Lo Chalet della Guida.