Perché Federico Tomasoni ha corso col sole sul casco | l'argento le lacrime la dedica a Matilde Lorenzi
Federico Tomasoni ha indossato il casco con il sole per onorare la memoria di Matilde Lorenzi, deceduta in un incidente durante un allenamento. La scelta simbolica ha attirato l’attenzione degli spettatori e dei media, mentre Tomasoni si preparava a gareggiare. La sua decisione ha suscitato emozioni intense tra gli appassionati di sport invernali, che hanno apprezzato il gesto di solidarietà e rispetto. La competizione si è conclusa con un risultato che resterà nella memoria degli appassionati.
Incredibile doppia medaglia nello skicross grazie all'oro di Simone Deromedis e l'argento di Federico Tomasoni che ha portato in pista una storia straordinaria. Con un sole sul casco in ricordo della fidanzata Matilde Lorenzi, sciatrice scomparsa tragicamente nel 2024, la dedica sul podio e le lacrime ai microfoni: "Le favole esistono.". 🔗 Leggi su Fanpage.it
