Perché Federico Tomasoni ha corso col sole sul casco | l'argento le lacrime la dedica a Matilde Lorenzi

Federico Tomasoni ha indossato il casco con il sole per onorare la memoria di Matilde Lorenzi, deceduta in un incidente durante un allenamento. La scelta simbolica ha attirato l’attenzione degli spettatori e dei media, mentre Tomasoni si preparava a gareggiare. La sua decisione ha suscitato emozioni intense tra gli appassionati di sport invernali, che hanno apprezzato il gesto di solidarietà e rispetto. La competizione si è conclusa con un risultato che resterà nella memoria degli appassionati.