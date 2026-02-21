Per la prima volta in video l’estumulazione di San Francesco | riprese affidate alla bergamasca Officina della Comunicazione

L’estumulazione di San Francesco a causa di un intervento di restauro viene mostrata in video per la prima volta in otto secoli. Le riprese, realizzate dalla società bergamasca Officina della Comunicazione, rivelano dettagli inediti sulla cerimonia che ha coinvolto la tomba del santo. Questa registrazione offre agli spettatori un’immagine nuova di un evento storico raro. Le immagini sono state condivise con il pubblico in modo esclusivo.

Assisi. Per la prima volta in otto secoli, l’ostensione pubblica delle spoglie di San Francesco d’Assisi viene documentata in video. In occasione dell’ottavo centenario della morte del Santo, l’apertura del sarcofago e le operazioni preliminari all’avvio dell’ostensione sono state riprese dalla bergamasca Officina della Comunicazione in quello che è diventato il primo documento audiovisivo nella storia francescana relativo a questo momento sacro. Nel 1978 la documentazione dell’intervento fu esclusivamente fotografica. Anche nel 2015, in occasione dell’ispezione tecnica del sarcofago, furono realizzati soltanto alcuni scatti fotografici. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Per la prima volta nella storia il corpo di San Francesco sarà esposto ai fedeliPer la prima volta nella storia, il corpo di San Francesco sarà esposto ai fedeli nella Basilica di Assisi dal 22 febbraio al 26 marzo 2026.

