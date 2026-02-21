Pensioni Marzo 2026 | +60€ per over 70 Irpef e arretrati

A marzo, i pensionati over 70 riceveranno circa 60 euro in più grazie a un aumento deciso dalla legge. Questa modifica riguarda anche le detrazioni fiscali e gli arretrati accumulati negli ultimi mesi. Molti si preparano a controllare i nuovi importi sul cedolino, sperando di vedere miglioramenti concreti nelle proprie pensioni. La somma extra dovrebbe aiutare a far fronte alle spese quotidiane e alle variazioni dei costi. I pensionati si chiedono cosa cambierà realmente nel loro reddito mensile.

Il mese di marzo si avvicina e con esso l’attenzione di molti pensionati si concentra sull’analisi del cedolino. La pensione di marzo 2026 presenta diverse novità, tra cui aumenti derivanti dalla maggiorazione sociale, conguagli Irpef e l’adeguamento delle aliquote fiscali. Questo articolo fornisce una guida dettagliata per comprendere le voci presenti nel cedolino, chiarendo come interpretare le variazioni e quali benefici sono previsti per diverse categorie di pensionati. La consultazione del cedolino è possibile a partire da lunedì 23 febbraio 2026, in anticipo rispetto al pagamento effettivo della pensione, fissato per lunedì 2 marzo 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

