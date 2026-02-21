Pedro Felipe esordio in Serie A col Sassuolo per l’ex Next Gen | come è andata

Pedro Felipe ha fatto il suo debutto in Serie A con il Sassuolo, dopo aver giocato nella formazione giovanile della Juventus. Il difensore brasiliano, acquistato questa estate, ha preso parte ai primi minuti della partita, contribuendo alla fase difensiva della squadra. La sua presenza in campo ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, curiosi di vedere come si comporterà a livello maggiore. La sua prima uscita ufficiale si è conclusa con un buon riscontro.

Pedro Felipe, esordio in Serie A col Sassuolo per l'ex Next Gen: come sono andati i primi minuti del difensore brasiliano. Il pomeriggio di Reggio Emilia non ha regalato gioie solo al Sassuolo di Fabio Grosso, ma ha segnato un traguardo fondamentale per la carriera di Pedro Felipe. Il difensore brasiliano, arrivato in neroverde durante il mercato invernale con la formula del prestito secco dalla Juventus, ha ufficialmente fatto il suo esordio in Serie A nel finale della sfida vinta 3-0 contro il Verona. Subentrato all'89', Felipe ha finalmente assaporato il terreno di gioco della massima serie dopo una prima parte di stagione trascorsa a fare la spola tra diverse realtà.