Pedaso | 6 Consiglieri si Dimettono Lottizzazione Siri al Centro

A Pedaso, sei consiglieri comunali hanno deciso di dimettersi, accusando il sindaco di aver promosso una lottizzazione contestata vicino al centro storico. La crisi amministrativa si è acuita in pochi giorni, lasciando il municipio senza una maggioranza stabile. Le dimissioni sono state annunciate durante l’ultimo consiglio comunale, con accuse reciproche tra le parti. La situazione ha suscitato preoccupazione tra cittadini e operatori locali, che temono conseguenze sulla gestione del territorio. La questione resta aperta.

Pedaso, una Giunta al Collasso: Dimissioni di Massa e Accuse Incrociate tra Sindaco e Consiglieri. Pedaso, un comune della provincia di Fermo, è piombata in una grave crisi amministrativa. Sei consiglieri comunali su sei hanno presentato le dimissioni, determinando la caduta dell’amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo Berdini. La decisione, formalizzata il 20 febbraio 2026, è il culmine di mesi di tensioni e un crescente deficit di dialogo tra la maggioranza e il primo cittadino, con al centro la gestione della lottizzazione Siri. Le Dimissioni e le Motivazioni: Un Clima di Insofferenza. Erika Montemaggio, Giuseppe Galasso, Salvatore Iorio, Adelaide Natali, Enrico Ambrosi e Saldion Ballo hanno formalizzato le dimissioni davanti a un notaio.🔗 Leggi su Ameve.eu

