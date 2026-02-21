Paura per la polacca Sellier nello short track la lama dell' americana Santos le sfiora l' occhio Portata in ospedale è stata operata

La polacca Sellier ha rischiato grosso durante una gara di short track, quando la lama dell'americana Santos le ha sfiorato l’occhio. L’incidente si è verificato mentre partecipava alla batteria con Arianna Fontana, causando una caduta improvvisa. Portata subito in ospedale, è stata sottoposta a intervento chirurgico. La sua condizione viene tenuta sotto controllo, mentre i medici monitorano attentamente l’evoluzione della situazione. La competizione prosegue con attenzione.

Attimi di tensione nelle batterie dei 1500 metri femminili dello short track. Succede che Arianna Fontana, al via della sesta e ultima frazione valida per i quarti di finale, finisce a terra coinvolta in una maxi caduta. La gara viene interrotta per soccorrere in pista un'atleta infortunata, cioè la polacca Kamila Sellier, 25 anni. Quest'ultima viene colpita sul volto dalla lama della statunitense Santos, rischiando tantissimo (il taglio è davvero a pochi millimetri dall'occhio, le immagini fanno impressione). Arianna Fontana, dolorante, si fa massaggiare la gamba destra.