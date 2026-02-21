Paul Magnier vince la seconda tappa al Tour de l' Algarve Ayuso consolida la maglia di leader

Paul Magnier ha conquistato la seconda tappa del Tour de l'Algarve, grazie a uno sprint rapido e deciso a Lagos. La sua vittoria arriva dopo una fuga di diversi chilometri e mette in luce la sua abilità nelle volate. Ayuso, invece, mantiene la maglia di leader, rafforzando la sua posizione in classifica generale. La tappa si è rivelata molto combattuta, con diversi tentativi di fuga prima del finale. La corsa continua verso il traguardo di domani.

Una tappa decisiva della Volta ao Algarve 2026 si è chiusa con una vittoria nello sprint sul traguardo di Lagos, firmata da un velocista di talento della top team. Paul Magnier, portacolori della Soudal Quick-Step, ha chiuso al primo posto, aggiungendo una nuova tappa al palmarès e consolidando la propria posizione tra i principali specialisti delle volate. La volata ha visto il francese superare i principali inseguitori, in un finale caratterizzato da continui tentativi di sorpasso e da una rimonta della gruppo compatto nei metri finali. La fuga di giornata è stata neutralizzata a circa 25 chilometri dall’arrivo, momento in cui le squadre dei velocisti hanno assunto il controllo della corsa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Paul Seixas sorprende Juan Ayuso e vince la seconda tappa della Volta ao AlgarvePaul Seixas ha vinto la seconda tappa della Volta ao Algarve 2026, sorprendendo Juan Ayuso.

Volta ao Algarve, Paul Magnier vince la volata della tappa inauguralePaul Magnier ha conquistato la prima tappa della Volta ao Algarve 2026, grazie a una volata di forza e strategia.

