Paul Magnier vince la seconda tappa al Tour de l' Algarve Ayuso consolida la maglia di leader
Paul Magnier ha conquistato la seconda tappa del Tour de l'Algarve, grazie a uno sprint rapido e deciso a Lagos. La sua vittoria arriva dopo una fuga di diversi chilometri e mette in luce la sua abilità nelle volate. Ayuso, invece, mantiene la maglia di leader, rafforzando la sua posizione in classifica generale. La tappa si è rivelata molto combattuta, con diversi tentativi di fuga prima del finale. La corsa continua verso il traguardo di domani.
Una tappa decisiva della Volta ao Algarve 2026 si è chiusa con una vittoria nello sprint sul traguardo di Lagos, firmata da un velocista di talento della top team. Paul Magnier, portacolori della Soudal Quick-Step, ha chiuso al primo posto, aggiungendo una nuova tappa al palmarès e consolidando la propria posizione tra i principali specialisti delle volate. La volata ha visto il francese superare i principali inseguitori, in un finale caratterizzato da continui tentativi di sorpasso e da una rimonta della gruppo compatto nei metri finali. La fuga di giornata è stata neutralizzata a circa 25 chilometri dall’arrivo, momento in cui le squadre dei velocisti hanno assunto il controllo della corsa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
