patrick baumgartner rimonta 2 posizioni e resta in corsa per una medaglia nel bob a 4

Patrick Baumgartner ha recuperato due posizioni, mantenendo vive le speranze di medaglia nel bob a 4 alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La prima giornata sulla pista Eugenio Monti si è conclusa con i concorrenti ancora in corsa, mentre la Germania punta a ripetere il successo del 2 con un’altra tripletta. I piloti affrontano le ultime run con il morale alto, pronti a sfidare il cronometro e il tabellone. La competizione prosegue con molte incognite.

Si chiude la prima giornata dedicata al bob a 4 alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sulla Eugenio Monti siamo giunti a metà gara: discorso ancora aperto in chiave podio, con la Germania che vuole andare a caccia di un’altra tripletta dopo quella nel 2. Johannes Lochner ha già un piede e mezzo sul primo gradino del podio. È il dominatore di questo sport e l’ha dimostrato in terra ampezzana, lasciando veramente le briciole ai rivali. Non trova il miglior tempo di run (per un centesimo), ma fa il vuoto: 1’48”61 il suo parziale. Alle sue spalle seguono i connazionali: Francesco Friedrich è secondo staccato di 43 centesimi, terzo in rimonta Adam Ammour che trova il miglior parziale, scala due posizioni e si mette in una situazione perfetta per ottenere il bronzo, 59 centesimi di ritardo.🔗 Leggi su Oasport.it

