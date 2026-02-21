Partizan sconfitto in campo e sugli spalti nella Coppa Korac

Il Partizan ha subito una sconfitta sia in campo sia sugli spalti durante la semifinale di Coppa Korac. La squadra serba ha visto il suo pubblico abbandonarsi alla delusione dopo che gli avversari hanno dominato nel secondo tempo. Nel frattempo, i giocatori del Mega Basket hanno mantenuto alta la concentrazione, portando a casa un risultato importante. La partita si è conclusa con un punteggio che premia la compattezza della squadra ospite.

© Mondosport24.com - Partizan sconfitto in campo e sugli spalti nella Coppa Korac

La seconda semifinale della Coppa Korac ha offerto una serata di ritmo intenso e di risposta collettiva da parte del Mega Basket, capace di prendere in mano l’inerzia della partita fin dall’inizio. La sfida ha alternato fiammate offensive e distinte letture difensive, con il Mega in grado di mantenere un margin di vantaggio consistente durante tutta la gara. Nel corso del quarto periodo la partita è stata temporaneamente sospesa a causa di cori offensivi e lancio di fumogeni, per poi riprendere e chiudersi con un punteggio netto a favore dei bergamaschi, che hanno consolidato un’inerzia decisiva nel finale.🔗 Leggi su Mondosport24.com Partizan Belgrado supera l'FMP ai supplementari in Coppa KoracIl Partizan Belgrado ha vinto contro l’FMP ai supplementari nella Coppa Korac. Leggi anche: Inter U23, top in campo ma flop sugli spalti: il dato sugli spettatori contro la Pro Vercelli è bassissimo! Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Coppa Korac | Il Partizan Belgrado rischia ma vince all’overtime: sconfitto l’FMP; BM DA BASKET ADRIATICO / COPPA RADIVOJ KORA?: UN PARTIZAN IN DIFFICOLTÀ SUPERA L'FMP SOLO AL SUPPLEMENTARE - DI MATTEO CAZZULANI; Dubai Basketball sconfitta in ABA Liga | Partizan vince ora si prepara la sfida contro l' Olimpia. Partizan-Real Madrid live: streaming gratis e diretta TV del match di EurolegaSegui Partizan-Real Madrid in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Eurolega. msn.com Coppa Korac | Il Partizan Belgrado rischia ma vince all’overtime: sconfitto l’FMP @Sportando x.com Ci è giunta ora questa terribile notizia… ci ha lasciato in silenzio, dopo mesi di malattia, il caro Pasqualino, un figlio del borgo, conosciuto da tutta la città per aver dedicato la sua vita al basket… per anni e’ stato il massaggiatore dei campioni della coppa korac - facebook.com facebook