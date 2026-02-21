Parma parla Cuesta in conferenza | Milan? Squadra fortissima non solo per la classifica Allegri …

Carlos Cuesta ha commentato la sfida tra Parma e Milan, evidenziando la forza dei rossoneri, non solo in base alla posizione in classifica, ma anche per la qualità del gioco espresso. Durante la conferenza stampa, l'allenatore ha sottolineato l'importanza di preparare bene la partita, osservando che il Milan propone un calcio rapido e organizzato. Cuesta ha anche menzionato l'allenatore avversario, definendolo un tecnico molto preparato. La partita si giocherà tra pochi giorni.

Domani sera, alle ore 18:00, andrà in scena a 'San Siro' Milan-Parma, valida per la 26^ giornata di Serie A. Come di consueto, in tarda mattinata, l'allenatore dei crociati Carlos Cuesta ha presentato in conferenza stampa la prossima gara con il Diavolo guidato da Massimiliano Allegri. Di seguito alcune delle dichiarazioni riportate da 'Tuttomercatoweb'. "Facendo il nostro meglio, approcciando la partita con equilibrio ma anche con la certezza che dobbiamo andare a San Siro a fare punti. Dobbiamo approcciare ogni gara come facciamo sempre: con massima concentrazione e volontà di dare continuità a una dinamica positiva. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Conferenza stampa Cuesta pre Bologna Parma: «Vogliamo mantenere la nostra identità, Estevez è out. Sulla classifica rispondo così»Dopo aver sciolto le riserve sulla formazione, Carlos Cuesta ha parlato chiaro: “Vogliamo mantenere la nostra identità”.

Conferenza stampa Cuesta pre Parma Juve: «Spalletti sta facendo crescere la squadra. Io nuovi giocheranno, ecco cosa voglio dirvi su Nicolussi Caviglia»Questa mattina Carlos Cuesta ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della partita tra Parma e Juve.

