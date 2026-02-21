parma milan tra assenze rientri e dubbi offensivi per allegri

Allegri vede il Parma come una sfida cruciale, perché il Milan si trova senza alcuni titolari chiave e con dubbi sulla forma offensiva. La partita si gioca in un momento di incertezze, con diversi giocatori che devono recuperare da infortuni e altri che devono dimostrare il loro valore. La squadra rossonera cerca di reagire alle difficoltà e di trovare una strategia efficace in vista delle prossime gare. La sfida si annuncia combattuta fino all’ultimo minuto.

In un campionato che si conferma di giornata in giornata essere incerto e sempre in continua evoluzione, il Milan di Allegri si prepara ad affrontare fuoricasa il Parma, in una sfida che nuovamente potrebbe mettere in discussione la classifica. Dati gli ultimi sviluppi fisici e tattici, Mister Allegri ritrova qualche prezioso jolly, ma perde alcuni elementi. Ci sarà quindi da ragionare sull' undici titolare, soprattutto sulle chance da donare (ancora una volta) in attacco. Facciamo il punto. Ballottaggi e rientri. Il tecnico Livornese non avrà a disposizione Strahinja Pavlovic, a causa del problema subito durante il match contro il Como nello scontro con Van Der Brempt (forte contusione alla gamba, dice il bollettino).

