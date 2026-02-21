pareggio senza reti tra cagliari e lazio

Il match tra Cagliari e Lazio termina senza gol dopo 97 minuti di gioco. La causa è una difesa solida di entrambe le squadre e poche occasioni da rete. Durante la partita, il Cagliari ha cercato di imporre il ritmo, ma la Lazio ha risposto con ripartenze veloci. La gara si è conclusa con un pareggio che riflette l'equilibrio tra le due formazioni. I tifosi rimangono in attesa di miglioramenti nelle prossime partite.

Il risultato rispecchia quanto si è visto in campo nei 97 minuti della Unipol Domus CAGLIARI - Si chiude senza reti la sfida tra Cagliari e Lazio, con un pareggio che rispecchia complessivamente quanto visto a livello di gioco nei 97 minuti della Unipol Domus. La squadra di Pisacane è più pronta nelle ripartenze che la vedono coinvolta nel primo tempo, con una Lazio invece più vivace nei secondi quarantacinque minuti. La prima occasione buona è per il Cagliari, al 14', sul calcio d'angolo battuto da Esposito e diretto sulla testa di Ze Pedro, che colpisce il palo esterno. Pericolosi i sardi, che ci riprovano dieci minuti più tardi, con il cross dalla sinistra di Obert a premiare l'inserimento di Adopo, non preciso nell'impatto con il pallone che termina a lato.

La Lazio non sfonda, pareggio senza reti con la CremoneseLa Lazio non riesce a trovare la vittoria e pareggia 0-0 contro la Cremonese in casa, mancando un'occasione importante per consolidare la posizione in classifica e avvicinarsi alla zona europea.

Serie A: Sassuolo e Parma riaccendono l’ambizione, pareggio senza reti tra Cremonese e Genoa. Lotta salvezza infuocata.Il Sassuolo ha vinto contro l’Udinese grazie a un gol nel secondo tempo, risollevando le proprie speranze di salvezza.

Cagliari - Lazio | 0-0 | Gli Highlights | Serie A 2025-26

