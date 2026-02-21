Parco eolico il sindaco faccia vedere il progetto

Il gruppo di opposizione ’Andare Oltre’ chiede al sindaco di Bagno di Romagna di mostrare il progetto del parco eolico sul monte Còmero. La richiesta nasce dal dibattito acceso tra cittadini e amministratori sulla possibile installazione di wind farm in zona. La questione ha diviso la comunità, con molte persone preoccupate per l’impatto ambientale e visivo. Ora, gli oppositori vogliono vedere dettagli concreti prima di esprimersi ulteriormente.

Sulla dibattuta questione del progetto per la realizzazione di un mega parco eolico sul monte Còmero, interviene, con una nota, anche il gruppo di opposizione consiliare 'Andare Oltre' (centrodestra), che replica al sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi. Il progetto prevede l'installazione di 6 pale eoliche, montate su tralicci alti 200 metri, in località Poggio Biancarda di Verghereto, crinale montuoso situato ai confini comunali con Bagno. Esordisce cosi la nota del capogruppo consiliare Olinto Bergamaschi: "Il sindaco Enrico Spighi ci accusa di non avere una posizione nel merito, ma la nostra è chiara da tempo e nasce da forti dubbi.