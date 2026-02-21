Parco di Villa Olmo cancelli aperti di notte e lo strano traffico di monopattini e bici

Gli abitanti di Como segnalano che, di notte, i cancelli di Villa Olmo restano aperti e il parco si riempie di monopattini e biciclette. Questo comportamento crea confusione tra i visitatori e solleva preoccupazioni sulla sicurezza. Molti si lamentano di vedere persone che attraversano il parco senza rispetto per le regole, anche in orari non consentiti. La situazione rende difficile garantire un ambiente tranquillo e sicuro per tutti gli utenti. La questione è ora al centro delle discussioni locali.

A Villa Olmo scatta una nuova segnalazione da parte dei cittadini sul rispetto degli orari e della sicurezza all’interno del parco. "Alle 22:34 di ieri venerdì 20 febbraio - ci scrivono - nonostante l’orario di chiusura fosse fissato alle 20:00 i cancelli dei due lati del parco erano aperti e all’interno circolavano vari monopattini elettrici e biciclette elettriche ad alta velocità. Abbiamo provveduto a segnalare l’accaduto alla nostra polizia locale che é prontamente intervenuta sul luogo con una pattuglia e due agenti. Un patrimonio della nostra amata Città richiede il rispetto di tutti, non solo di noi italiani ma anche da parte degli stranieri.🔗 Leggi su Quicomo.it

