Parco della Maremma un lupo zoppo diventa capobranco e sorprende i ricercatori

Nel Parco della Maremma, un lupo con una zoppia alla zampa anteriore destra ha preso il comando del branco, sorprendendo i ricercatori. La sua leadership ha cambiato gli equilibri tra gli animali, che ora seguono il capobranco con maggiore attenzione. Questo episodio ha attirato l’attenzione degli esperti, che stanno studiando il comportamento dell’animale e il suo ruolo nel branco. La sua ascesa dimostra come la forza fisica non sia sempre determinante.

Grosseto, 21 febbraio 2026 - All'interno del Parco della Maremma, un esemplare di lupo è diventato capobranco nonostante una evidente zoppia alla zampa anteriore destra, eliminando i potenziali rivali e diventando un punto di riferimento per i suoi simili. A raccontare la storia di questo curioso e affascinante esemplare è Lorenzo Lazzeri, dell'università di Siena, che ha partecipato all'iniziativa del Parco della Maremma mirata a capire come il predatore simbolo dell'Appennino vive, caccia e difende il suo territorio. "Nell'autunno 2023 – riporta Lazzeri – avevamo rilevato la possibile formazione di una nuova coppia, insediatasi tra i territori di due nuclei di lupo già presenti nel Parco.