Parcheggio nel Vallo del Giardino Scotto | nuovo appello dalla cultura per il no

Il movimento culturale di Pisa ha lanciato un nuovo appello contro il progetto di parcheggio nel Vallo del Giardino Scotto, raccogliendo oltre 100 firme di artisti e scrittori locali. La causa deriva dalla preoccupazione che l’intervento possa danneggiare un simbolo storico e ambientale della città. I firmatari chiedono all’amministrazione di trovare alternative sostenibili per migliorare il traffico senza compromettere il patrimonio. La richiesta si rivolge alle autorità cittadine per riconsiderare il progetto.

Oltre 100 firme di nomi noti della cultura pisana sostengono la richiesta all'amministrazione della città di non procedere alla realizzazione di un parcheggio nel Vallo del Giardino Scotto. La nuova sottoscrizione va ad aggiungersi al movimento che sostiene la petizione online lanciata due settimane fa, che ha raggiunto quasi le 1800 sottoscrizioni. In una nota, il gruppo promotore della nuova sottoscrizione segnala gli aderenti, fra cui ci sono "scrittori come Marco Malvaldi e Athos Bigongiali, scienziati, il pianista Maurizio Baglini e il direttore d'orchestra Francesco Pasqualetti.