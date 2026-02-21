Paralimpiadi 2026 Abodi | Sconcertati dalla scelta del Comitato paralimpico spero in un ripensamento

Il ministro Abodi si dice sorpreso dalla decisione del Comitato Paralimpico di assegnare le Paralimpiadi 2026 a Milano e Cortina, ritenendola inattesa e difficile da comprendere. La scelta, annunciata a settembre, ha suscitato reazioni contrastanti tra gli organizzatori. Abodi spera che il Comitato riveda la propria decisione, sottolineando la volontà di portare avanti un progetto condiviso. La questione resta al centro del dibattito pubblico e delle prossime mosse ufficiali.

“La scelta del Comitato Internazionale presa a settembre scorso è una scelta legittima perché il Comitato Internazionale Paralimpic o è autonomo rispetto al Cio, che ha fatto scelte differenti. Ma nel rispetto della scelta c’è anche il diritto all’opinione e noi l’abbiamo espresso in maniera molto chiara, siamo sconcertati da questa decisione che secondo me mette in difficoltà un po’ tutto il sistema paralimpico, sta creando delle grandi difficoltà e io mi auguro che possa essere ancora rivalutata. La tutela degli atleti è fondamentale, ma la tutela anche dei sentimenti del popolo ucraino non può essere trascurata e mortificata”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

