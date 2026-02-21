Paolo Montero torna a fare l'allenatore | ha firmato per la squadra Balotelli negli Emirati Arabi
Paolo Montero torna ad allenare dopo più di un anno, firmando con l’Al Ittifaq negli Emirati Arabi. La sua scelta deriva dalla volontà di rilanciare la carriera e di lavorare con nuovi talenti, tra cui Mario Balotelli, arrivato da un mese nel club. Montero si presenta con entusiasmo e ha già avviato i primi allenamenti con la squadra, puntando a migliorare la posizione in campionato. La sua esperienza sarà decisiva per il team.
Dopo oltre un anno Paolo Montero torna ad allenare. L'uruguaiano guiderà l'Al Ittifaq, tra i suoi nuovi calciatori c'è anche Mario Balotelli, che da un mese gioca negli Emirati Arabi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
"Basta così", Mario Balotelli vittima di razzismo negli Emirati ArabiMario Balotelli torna a parlare di razzismo, questa volta negli Emirati Arabi.
Balotelli all’Al Ittifaq, l’ultimo valzer negli Emirati Arabi per il talento smarrito: giocherà in Serie BMario Balotelli si trasferisce all’Al Ittifaq negli Emirati Arabi, segnando un nuovo capitolo della sua carriera.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Juventus, Paolo Montero risolve il contratto: lo attende l'Al-Ittifaq di Mario BalotelliPaolo Montero è pronto a ripartire con una nuova avventura professionale. Il tecnico uruguaiano, reduce dall’esperienza sulla panchina della. tuttomercatoweb.com
Juventus, addio a Montero: allenerà l'Al-Ittifaq di Balotelli, pronta la risoluzione del contrattoPaolo Montero si prepara a tornare in panchina dopo l'esperienza alla Juventus. msn.com
Paolo Montero risolve con la @juventusfc: lo attende l'Al-Ittifaq di Mario Balotelli x.com
16.02.2019 | #OnThisDay Paolo Montero e Luciano Moggi Ospiti del club per festeggiare i 35 anni di attività. Grazie a tutti #FinoAllaFine #forzajuventus - facebook.com facebook