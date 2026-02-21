Paolo Montero torna a fare l'allenatore | ha firmato per la squadra Balotelli negli Emirati Arabi

Paolo Montero torna ad allenare dopo più di un anno, firmando con l’Al Ittifaq negli Emirati Arabi. La sua scelta deriva dalla volontà di rilanciare la carriera e di lavorare con nuovi talenti, tra cui Mario Balotelli, arrivato da un mese nel club. Montero si presenta con entusiasmo e ha già avviato i primi allenamenti con la squadra, puntando a migliorare la posizione in campionato. La sua esperienza sarà decisiva per il team.