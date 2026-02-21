Panathinaikos vince la Coppa | Olympiacos sconfitto Hayes- in forma strepitosa

Il Panathinaikos ha conquistato la Coppa di Grecia battendo l'Olympiacos, spinto dalla prestazione eccezionale di Hayes. La squadra ha dominato il match, sfruttando una serie di azioni rapide e precise. Hayes ha segnato 25 punti, migliorando le sue statistiche stagionali. L'Olympiacos ha cercato di reagire, ma ha incontrato una difesa solida. La partita si è conclusa con un risultato netto, lasciando i tifosi del Panathinaikos in festa.

La finale della Coppa di Grecia tra Panathinaikos e Olympiacos ha offerto una manifestazione di alto livello, con i Greens capaci di imporre il proprio ritmo e di chiudere la contesa con un punteggio convincente. L'incontro è stato deciso da una seconda frazione di grande vigore, capace di determinare l'esito e di consolidare una vittoria meritata. Il punteggio finale è 68-79, favorevole al Panathinaikos. L'andamento ha trovato il momento decisivo nei secondi 10 minuti del secondo quarto, chiuso con un parziale 12-28 che ha indirizzato definitivamente l'esito della sfida. L'allenatore Ergin Ataman ha guidato la squadra verso una gestione efficace della partita, con una prestazione collettiva che ha potuto contare su momenti di protagonismo individuale e una solidità difensiva nei momenti chiave.