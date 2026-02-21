Pallamano Serie A1 | Erice regola Brixen e diventa leader in solitaria

Erice ha conquistato la vittoria contro Brixen nella partita di Serie A1, diventando così la squadra al primo posto in classifica. La squadra siciliana ha mostrato un gioco deciso e ha sfruttato al massimo le occasioni in attacco, portando a casa tre punti fondamentali. La partita si è giocata davanti a un pubblico numeroso che ha sostenuto i padroni di casa dall'inizio alla fine. La prossima sfida si avvicina rapidamente, mantenendo alta la tensione in campionato.

© Oasport.it - Pallamano, Serie A1: Erice regola Brixen e diventa leader in solitaria

Ac Life Style Erice vince il big match della diciottesima giornata di Serie A1 dopo una settimana di sosta. Le siciliane, dopo recuperato con successo la 14ma giornata contro Mestrino, continuano a festeggiare, questa volta in casa contro Brixen Südtirol. Irene Fanton e compagne continuano a primeggiare sulla concorrenza. Le ‘Arpie’ si prendono una significativa contro la realtà di Hubert Nössing, a segno per 28-25 nel girone d’andata dopo una spettacolare battaglia fino alla sirena finale. Il risultato è stato diverso questo weekend, le atlete dell’équipe di Bressanone ha perso per 31-23. Solida affermazione per Jomi Salerno nei confronti di Germancar Nuoro (31-20) e per Casalgrande Padana, abile a regolare in casa Securfox Ariosto Ferrara (38-25). 🔗 Leggi su Oasport.it Pallamano, Serie A1: Erice, Salerno e Brixen non commettono errori nella 13ma giornataNella 13ª giornata di Serie A1 di pallamano, le squadre di Erice, Salerno e Brixen si sono dimostrate precise e affidabili, mantenendo i rispettivi risultati senza errori. Pallamano, Serie A1, Cassano Magnago e Brixen Südtirol protagonisteNella 15ª giornata di Serie A1 di pallamano, Cassano Magnago e Brixen Südtirol sono le squadre protagoniste. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Erice senza affanni a Mestrino nel recupero di Serie A1: Arpie sole al comando della classifica; La Serie A1 torna col big match in vetta: la 18^ giornata propone Erice – Brixen; Handball Erice: successo esterno contro Mestrino; Pallamano: in Serie A Gold l'Albatro sfida il Bressanone, in A1 donne Erice in Veneto per portarsi in vetta in solitario. Pallamano, Serie A1: Erice regola Brixen e diventa leader in solitariaAc Life Style Erice vince il big match della diciottesima giornata di Serie A1 dopo una settimana di sosta. Le siciliane, dopo recuperato con successo la ... oasport.it Pallamano, Serie A1: Erice vince il big match contro SaleroAc Life Style Erice batte Jomi Salerno e si conferma in vetta alla regular season di Serie A1 dopo una nuova avvincente giornata. Le siciliane replicano ... oasport.it SERIE B Marcatori di Pallamano Rubiera al termine della prima fase del campionato. #pallamanorubiera #SerieB #marcatori - facebook.com facebook