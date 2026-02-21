Palermo cade un muro in via Nairobi | ferito un uomo di 55 anni
Un muro in via Nairobi a Palermo è crollato, causando il ferimento di un uomo di 55 anni. Il cedimento ha portato alla caduta di alcuni mattoni, danneggiando diverse auto parcheggiate nelle vicinanze. La struttura si era indebolita nel tempo a causa di intense piogge e manutenzione inadeguata. Sul posto intervenuti i soccorritori per prestare assistenza all’uomo ferito. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore.
Un tratto di muro è crollato in via Nairobi, a Palermo, provocando danni ad alcune auto parcheggiate proprio a ridosso della struttura. Le vetture sono state colpite dai detriti e risultano seriamente danneggiate. Nel cedimento è rimasto coinvolto anche un palo dell’illuminazione pubblica, che è caduto insieme al muro. La notizia è stata diffusa dalla pagina social Quartiere Villa Tasca - Palermo, che ha pubblicato le prime segnalazioni e immagini dell’accaduto raccolte tra i residenti della zona. Sul posto, dalle 13.15 circa, una squadra di vigili del fuoco sta intervenendo. Il muro crollato, di un altezza di circa 3 metri e lungo circa 2030 metri, ha coinvolto una persona, un 55enne, che ha subito ferite ai danni inferiori. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Crolla un muro in via Nairobi, un uomo finisce sotto le macerie: salvato dai vigili del fuocoUn muro in via Nairobi, vicino a corso Calatafimi, è crollato improvvisamente, seppellendo un uomo sotto le macerie e coinvolgendo una decina di auto parcheggiate.
