Palermo cade un muro in via Nairobi | ferito un uomo di 55 anni

Un tratto di muro è crollato in via Nairobi, a Palermo, provocando danni ad alcune auto parcheggiate proprio a ridosso della struttura. Le vetture sono state colpite dai detriti e risultano seriamente danneggiate. Nel cedimento è rimasto coinvolto anche un palo dell’illuminazione pubblica, che è caduto insieme al muro. La notizia è stata diffusa dalla pagina social Quartiere Villa Tasca - Palermo, che ha pubblicato le prime segnalazioni e immagini dell’accaduto raccolte tra i residenti della zona. Sul posto, dalle 13.15 circa, una squadra di vigili del fuoco sta intervenendo. Il muro crollato, di un altezza di circa 3 metri e lungo circa 2030 metri, ha coinvolto una persona, un 55enne, che ha subito ferite ai danni inferiori. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Palermo, dramma in via Crispi: muore ciclista di 55 anni ?Nuovo incidente mortale sulle strade di Palermo. Antonino Incorvaia, 55 anni, ha perso la vita in via Francesco Crispi a seguito di un violento impatto con una motrice. ?L’uomo viaggiava sulla propria bicicletta quando è avvenuto lo scontro fatale. Inutili i tentativi di rianimazione effettuati dai medici del 118 giunti sul posto: le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. La Polizia Municipale è impegnata nei rilievi per chiarire la dinamica del sinistroUn uomo di 55 anni, Antonino Incorvaia, è morto in via Francesco Crispi dopo uno scontro con un camion.

