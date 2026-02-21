Palazzo senza acqua calda Asp | Servizio ripristinato
Dopo sette giorni di disagi e segnalazioni ignorate, l’acqua calda torna nella palazzina di via Massarenti gestita dall’Asp. I residenti avevano scritto più volte per chiedere un intervento, ma nessuno aveva risposto. L’Asp ha annunciato che il servizio è stato ripristinato. La questione ha creato disagi e disagio tra gli abitanti, che ora sperano di non dover più affrontare problemi simili. La situazione resta sotto osservazione.
Dopo sette giorni di disagi e di segnalazioni senza risposta, torna l’acqua calda nella palazzina di via Massarenti gestita dall’Asp, dove i residenti hanno cercato di avvertire l’ente senza ottenere risposta. Si tratta però di un ripristino "con riserva": l’intervento definitivo per la sostituzione dei componenti guasti deve infatti ancora essere completato perché mancano i pezzi. La soluzione per il momento rimane temporanea. Nonostante le temperature invernali, le unità abitative (dove ci sono anche minori), si sono trovate costrette a gestire l’emergenza domestica senza nessun aiuto. Le ripetute chiamate al numero di assistenza e le mail inviate all’ufficio competente sono rimaste, ad oggi, senza riscontro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: I migranti lasciati al freddo in un tendone, senza riscaldamento e acqua calda
Docce sporche e senza acqua calda: chiuso un centro sportivo a PianuraI clienti che si sono recati al centro sportivo di Pianura si sono trovati di fronte a docce sporche e senza acqua calda.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Palazzo senza acqua calda. Asp: Servizio ripristinato; Le 30 migliori sorgenti termali e piscine in Islanda; Nella Foresta Nera si nascondno le terme più belle d’Europa, sembrano uscite da un romanzo ottocentesco; Benevento, Asl sospende i pasti: cibi freddi fino a lunedì.
In 350 senza acqua calda né riscaldamentoIn questi giorni nel Centro di accoglienza straordinaria (CAS) per migranti di Oderzo, in provincia di Treviso, circa 350 persone vivono ammassate l’una accanto all’altra, al freddo, in un tendone nel ... ilpost.it
Senza acqua calda in centro a Pordenone, 300 persone in balia della caldaia rotta. Nei negozi usano i secchiPORDENONE - Nel salone per capelli i parrucchieri si arrangiano con secchi di acqua e un boiler, ma per gli inquilini degli 84 appartamenti del condominio Ex 003, di fronte alla stazione, sono ... ilgazzettino.it
“A Palazzo Sorbello per un pomeriggio tra miti antichi e sfide a incastro” Continua la serie: “Acqua e mitologia”, questa volta a Palazzo Sorbello. DOMENICA 22 FEBBRAIO ore 15.30 Viaggeremo insieme nel magico mondo della storia e della mitologia, un m - facebook.com facebook
Etruschi e Veneti Acque, culti e santuari Venezia, Palazzo Ducale 6 marzo - 29 settembre 2026 A cura di Chiara Squarcina, Margherita Tirelli In collaborazione con Fondazione Luigi Rovati Con il patrocinio di Ministero della Cultura Istituto Nazionale di Studi x.com