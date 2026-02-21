Palazzo senza acqua calda Asp | Servizio ripristinato

Dopo sette giorni di disagi e segnalazioni ignorate, l’acqua calda torna nella palazzina di via Massarenti gestita dall’Asp. I residenti avevano scritto più volte per chiedere un intervento, ma nessuno aveva risposto. L’Asp ha annunciato che il servizio è stato ripristinato. La questione ha creato disagi e disagio tra gli abitanti, che ora sperano di non dover più affrontare problemi simili. La situazione resta sotto osservazione.

Dopo sette giorni di disagi e di segnalazioni senza risposta, torna l’acqua calda nella palazzina di via Massarenti gestita dall’Asp, dove i residenti hanno cercato di avvertire l’ente senza ottenere risposta. Si tratta però di un ripristino "con riserva": l’intervento definitivo per la sostituzione dei componenti guasti deve infatti ancora essere completato perché mancano i pezzi. La soluzione per il momento rimane temporanea. Nonostante le temperature invernali, le unità abitative (dove ci sono anche minori), si sono trovate costrette a gestire l’emergenza domestica senza nessun aiuto. Le ripetute chiamate al numero di assistenza e le mail inviate all’ufficio competente sono rimaste, ad oggi, senza riscontro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

