Pakistano cieco assoluto con pensione di invalidità alla guida di un suv | assolto

Un uomo pakistano, riconosciuto “cieco assoluto” e ricevendo una pensione di invalidità, è stato scagionato dopo essere stato sorpreso alla guida di un SUV. La sua presenza al volante ha sorpreso molti, visto che la sua condizione non gli permetteva di vedere. La vicenda ha suscitato attenzione tra i vicini, che avevano segnalato il suo comportamento. Alla fine, gli inquirenti hanno chiarito che il suo caso era più complesso del previsto.

Monza – Prendeva una pensione di invalidità per cecità assoluta ma era stato visto camminare da solo, attraversare la strada e addirittura mettersi al volante di un Suv. Un comportamento forse folle, senza dubbio imprudente, ma l’uomo, un pakistano residente in Brianza, non era un “furbetto” ai danni dello Stato. Il Tribunale di Monza l’ha assolto dalle accuse di truffa, falso e riciclaggio. Dopo un anno trascorso tra carcere e arresti domiciliari e il sequestro di conti correnti, denaro, orologi e gioielli. I fatti contestati risalgono al 2021. L’imputato, amministratore di numerosi punti vendita in centri commerciali del Nord Italia, arriva al pronto soccorso per una brutta caduta, la seconda in pochi mesi.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

