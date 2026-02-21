pagelle di brescia dopo la sfida contro milano

Il Brescia ha concluso la partita contro Milano con una sconfitta, causata da una difesa avversaria molto aggressiva. I padroni di casa hanno faticato a contenere le iniziative offensive di Milano, che ha trovato spazi decisivi nel secondo tempo. La squadra locale ha tentato di reagire, ma ha commesso troppi errori, soprattutto sotto canestro. La partita si è decisa negli ultimi minuti, quando Milano ha aumentato il ritmo. La squadra di casa dovrà analizzare meglio le sue strategie.

Questa semifinale ha messo in evidenza una Olimpia Milano capace di reagire alle difficoltà iniziali grazie a una contributiva varietà di risposte individuali. L’equilibrio tra leadership offensiva e presenza difensiva ha guidato la squadra verso un risultato che permette di guardare con fiducia alla finale, valorizzando le performance dei singoli protagonisti. La squadra ha mostrato una fase iniziale impegnativa, caratterizzata da una forte pressione avversaria, ma ha trovato soluzioni offensive e una gestione difensiva che hanno permesso di risalire la china. Brooks ha guidato l’attacco con grande continuità, raggiungendo i 27 punti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Pagelle EA7 Olimpia Milano dopo la sfida con Pallacanestro TriesteL’incontro tra EA7 Olimpia Milano e Pallacanestro Trieste si è concluso con una vittoria sofferta per i milanesi, che hanno sofferto fino all’ultimo secondo.

Pagelle del Derthona Basket dopo la sfida contro la Reyer VeneziaIl Derthona Basket ha ottenuto una buona prestazione contro la Reyer Venezia, grazie a una gestione equilibrata e a alcuni momenti di alta intensità.

Gol PAZZESCHI che non vedremo più

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.