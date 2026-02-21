Padova-Bari | probabili formazioni e dove vederla in tv

Sfida salvezza all’Euganeo per la 26ª giornata di Serie B: biancorossi penultimi a quota 21 punti, veneti a metà classifica. Fischio d'inizio alle 15:00 Oggi pomeriggio alle ore 15:00 il Bari sarà di scena allo stadio Euganeo contro il Padova, nella gara valida per la 26ª giornata di Serie B. Un'altra sfida delicatissima per i biancorossi di Moreno Longo, reduci dal ko interno contro il Südtirol e attualmente penultimi in classifica con 21 punti, a -4 dalla zona salvezza. Di fronte ci sarà un Padova tredicesimo a quota 29 punti, protagonista di un rendimento altalenante nelle ultime uscite, ma comunque in una posizione di classifica più tranquilla rispetto ai pugliesi.🔗 Leggi su Baritoday.it

#MatchDay #Padova - #Bari 26° Giornata Serie B h 15:00 stadio Euganeo Powered by: La Mafaldina - Pizzeria Webcronaca: https://www.padovacalcio.it/match/padova-vs-bari/ - facebook.com facebook

