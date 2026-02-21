Padova-Bari 1-1 | Piscopo risponde a Di Mariano

Piscopo segna il gol che permette al Bari di pareggiare con il Padova, che aveva sbloccato il risultato con un’azione di Di Mariano. La partita, giocata allo stadio Euganeo, termina 1-1 dopo un’ora di gioco intensa. Il Bari conquista un punto importante in trasferta, mentre il Padova cerca di mantenere la posizione in classifica. La partita si decide negli ultimi minuti, con entrambe le squadre che tentano la vittoria.

Il Bari strappa un punto allo stadio Euganeo pareggiando 1-1 contro il Padova al termine del match della 26ª giornata di Serie B. Una gara dai due volti per i biancorossi, che hanno reagito dopo essere andati sotto trascorso un quarto d'ora dal calcio d'inzio per il gol di Di Mariano e hanno poi trovato il pari allo scadere della prima frazione con Piscopo. Il risultato finale, purtroppo per gli uomini di Longo, non muove la classifica: i galletti salgono a 22 punti ma restano al penultimo posto in classifica, con la salvezza provvisoriamente a 4 lunghezze di distanza. Il prossimo turno vedrà la compagine biancorossa impegnata ancora una volta in trasferta, questa volta sul campo della Sampdoria, venerdì 27 febbraio alle 21:00. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Caso Signorini-Corona, l’ex manager di Medugno non risponde ai pm: Piscopo è indagato per revenge pornMilano, 29 gennaio 2026 – Alessandro Piscopo, ex manager del modello Antonio Medugno, si è rifiutato di rispondere ai pm durante l’interrogatorio di oggi.

Calciomercato Bari: caccia agli ultimi rinforzi, ufficiale PiscopoCon il mercato che si avvicina alla chiusura il 2 febbraio alle 20, il Bari si muove per mettere a posto gli ultimi dettagli.

