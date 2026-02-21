Padova-Bari 1-1 Calcio

Il pareggio tra Padova e Bari deriva da una rete di testa segnata al 15° minuto, mentre il Bari ha trovato il gol del pareggio nel secondo tempo. Il risultato permette al Bari di ottenere un punto dopo una serie di partite senza vittorie, grazie a un’azione di contropiede ben riuscita. La partita si è giocata su un campo pesante, influenzando le strategie delle due squadre. La prossima sfida si avvicina, e il team pugliese guarda avanti.

© Noinotizie.it - Padova-Bari 1-1 Calcio

Un punto in trasferta per il Bari dopo varie partite deludenti. Il Padova era passato in vantaggio al quarto d'ora con Di Mariano, quindi il recupero dei pugliesi grazie alla rete di Piscopo sul finale di primo tempo. In classifica del campionato di calcio di serie B la situazione del Bari è sempre complicatissima, anzi forse più grave considerato il successo del Mantova sulla Sampdoria. Classifica ultime posizioni: Reggiana e Virtus Entella 25 punti, Bari e Spezia 22, Pescara 18. . 🔗 Leggi su Noinotizie.it Padova-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tvOggi alle 15:00, il Bari affronta il Padova allo stadio Euganeo nella 26ª giornata di Serie B. Verso Padova-Bari, Longo: "Non possiamo mollare di un centimetro. La salvezza dista 4 punti"Dopo la sconfitta casalinga contro il Südtirol, il tecnico Longo ha sottolineato la necessità di non mollare, anche di un centimetro. IN DIRETTA Padova Bari 1-1 Live Reaction / Bari al bivio Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Padova - Bari in Diretta Streaming | DAZN IT; Lista dei convocati per Padova-Bari; Verso Padova-Bari, Longo: Non possiamo mollare di un centimetro. La salvezza dista 4 punti; VIDEO | Padova-Bari... giocata nel ristorante barese che una volta fu covo biancoscudato. LIVE - Padova-Bari 1-1, dentro De Pieri per Cavuoti62' - Cambio anche nel Bari: fuori Cavuoti, dentro De Pieri. 62' - Cambio nel Padova: fuori Capelli, dentro Varas. 58' - Ottima occasione per il Padova con un calcio di ... tuttobari.com LIVE Padova-Bari 1-1 Serie B 2025/2026: Cartellino giallo per Marvin ÇuniSerie B 2025/2026, 26a giornata. Cronaca minuto per minuto di Padova-Bari: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Finale Primo Tempo: Padova-Bari parziale 1-1 13° Di Mariano, 46°pt Piscopo x.com Dalle 15 sul nostro sito la cronaca testuale in diretta di Padova-Bari - facebook.com facebook