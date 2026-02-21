Padova accende la Fiamma Paralimpica | il percorso del 5 marzo

Il 5 marzo, a Padova, si accende la Fiamma Paralimpica, un gesto che rappresenta l’impegno verso l’inclusione e la valorizzazione dello sport per tutti. La cerimonia si svolge in piazza delle Erbe, con la partecipazione di atleti e cittadini, che condividono un momento di solidarietà. Questa iniziativa anticipa i Giochi di Milano Cortina 2026, rafforzando il messaggio di uguaglianza. La città si prepara ad accogliere un evento che coinvolge molte persone.

Padova si prepara ad accogliere la Fiamma Paralimpica: un simbolo di inclusione in vista di Milano Cortina 2026. Padova è pronta a vivere un momento di grande significato sportivo e sociale. Il 5 marzo, la città ospiterà il passaggio della Fiamma Paralimpica, un evento che anticipa l’inizio dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026 e celebra i valori di resilienza, determinazione e inclusione. L’arrivo della Fiamma segue di poco il passaggio della torcia Olimpica lo scorso gennaio, sottolineando il ruolo di Padova come polo sportivo di primo piano. Un percorso di valori: dalla cerimonia di chiusura olimpica all’apertura paralimpica.🔗 Leggi su Ameve.eu

