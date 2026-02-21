oxford rivela i segreti dei restauratori di hitler a caccia di ebrei

Oxford ha scoperto che i restauratori di Hitler utilizzavano i registri delle chiese per individuare gli ebrei. La ricerca ha mostrato come i sacerdoti abbiano annotato dati di nascita e battesimo in modo dettagliato, facilitando l’identificazione delle famiglie ebraiche. Questo metodo ha permesso di rintracciare persone anche nelle piccole comunità rurali. La scoperta rivela un uso sorprendente di documenti storici per scopi di persecuzione. La vicenda apre nuovi spunti sulle modalità di ricerca di informazioni nell’epoca.

La caccia agli ebrei è partita anche dai registri delle chiese. Quei libri dove per secoli i sacerdoti hanno vergato nascite, battesimi e matrimoni. Un patrimonio ricchissimo per i nazisti alla ricerca delle ascendenze. Per stabilire chi aveva antenati ebrei e, quindi, poteva essere inviato nei campi di concentramento e chi, invece, poteva vantare avi di razza ariana. Una duplice indagine venuta alla luce grazie al certosino lavoro di Morwenna Blewett, ricercatrice in Storia della conservazione e membro associato del Worcester College presso l'Università di Oxford, in Gran Bretagna. «Negli Anni Trenta e Quaranta - spiega - il regime nazionalsocialista che governava la Germania aveva reclutato restauratori di libri e chimici per rendere leggibili i registri conservati nelle chiese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

