Ostuni tabaccaio nel mirino | allarme sventa furto caccia ai

Un tentato furto ha scosso un tabacchi di Ostuni tra giovedì e venerdì, quando i ladruncoli sono stati disturbati dall’allarme che si è attivato inaspettatamente. La rapina era in fase di preparazione, ma il suono improvviso ha fatto scappare i malviventi, lasciando il negozio illeso. La polizia sta cercando di identificare i sospetti e capire come siano entrati nel negozio. Gli agenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Un tentativo di furto si è consumato in un tabacchino di Ostuni tra giovedì e venerdì scorsi, interrotto dall'attivazione dell'allarme. Le forze dell'ordine, guidate dal vice questore aggiunto Vincenzo Alfano, stanno indagando per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica dell'accaduto, in un contesto di crescente attenzione per i tentativi di furto ai danni di attività commerciali nel Brindisino. L'episodio, avvenuto nelle ore notturne, ha i malviventi tentare di forzare la serranda del negozio. L'immediato scatto dell'allarme ha però sventato il colpo, costringendo i complici a fuggire a mani vuote.