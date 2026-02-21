Ospedali Calabria | +60 aggressioni al personale legge per più

A Crotone, un cardiologo è stato aggredito da un paziente, portando a un aumento delle aggressioni contro il personale sanitario in Calabria. La consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Elisabetta Barbuto, ha annunciato una proposta di legge per migliorare la sicurezza negli ospedali della regione. Le aggressioni sono diventate un problema frequente, con oltre 60 episodi registrati solo negli ultimi mesi. Ora si cercano nuove soluzioni per tutelare medici e infermieri.

La consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Elisabetta Barbuto, ha presentato una proposta di legge volta a rafforzare la sicurezza negli ospedali calabresi, in risposta a un crescente numero di aggressioni al personale sanitario, culminata con un violento episodio avvenuto a Crotone ai danni di un cardiologo. Il provvedimento mira a introdurre misure concrete e strutturali per proteggere medici e infermieri, trasformando gli ospedali regionali da contesti a rischio a luoghi sicuri per la cura. L'iniziativa legislativa arriva a fronte di un'escalation preoccupante di violenze. I dati rilevati mostrano un aumento significativo degli infortuni dovuti ad aggressioni: dai trentasei casi registrati nel 2021, si è passati ai cinquantasette nel 2023.